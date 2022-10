von (pm/jeg)

Mit der einsetzenden kalten Jahreszeit werden viele Probleme für Bedürftige in Karlsruhe und der Region größer. Deshalb ruft KSC TUT GUT. für das Lernfreunde-Haus Karlsruhe zur Spende auf.

Fans und Unterstützer können die Kleider- und Sachspenden an ausgewählten Tagen im Fanshop abgeben – und als kleines Dankeschön kostenlos beim Heimspiel gegen den FC St. Pauli dabei sein, wie der KSC in einer Mitteilung an die Presse erklärt.

Bild: Mia

Die erbrachten Spenden sollen dann am Ende der Aktion an das Lernfreunde-Haus übergeben werden, heißt es weiter. "Dort werden die Spenden bei der offenen Kleiderkammer jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 Uhr bis 15.00 Uhr an bedürftige Menschen aller Altersklassen aus dem Raum Karlsruhe ausgegeben."

Der Fanshop im BBBank Wildpark steht an folgenden Tagen zur Abgabe offen: