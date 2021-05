vor 3 Stunden Karlsruhe Kevin Wimmer will beim KSC bleiben: "Ich versuche gerade aus dem Vertrag mit Stoke City herauszukommen"

Der aktuell noch bis Saisonende ausgeliehene Kevin Wimmer würde gerne über den Sommer hinaus beim Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga spielen. "Ich habe mich hier von Beginn an sehr wohlgefühlt", sagte der Verteidiger den "Badischen Neuesten Nachrichten" am Freitag.