vor 15 Stunden Estepona Generalprobe geglückt: KSC gewinnt abschließendes Testspiel in Andalusien

Der Karlsruher SC hat sein Trainingslager im spanischen Estepona mit einem 2:1 (0:1) gegen Diósgyori VTK abgeschlossen. Nach 40 Minuten brachte Gábor Molnár am Sonntag den Spitzenreiter der 2. ungarischen Liga mit einem Freistoß aus 22 Metern zunächst in Führung. Fabian Schleusener (58.) nutzte in der zweiten Hälfte einen Abwehrfehler der Ungarn zum Ausgleich aus 17 Metern. Marvin Wanitzek (77.) besorgte per Foulelfmeter den Siegtreffer für den Tabellen-Zehnten.