vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher SC ab dem Wochenende in Quarantäne

Vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs der 2. Fußball-Bundesliga wird sich der Karlsruher SC am Wochenende in eine einwöchige Quarantäne begeben. Das sagte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer am Donnerstag.