Karlsruher Citymanager Fran Theurer will sich nicht als KSC-Präsident bewerben

Die Suche nach einem neuen KSC-Präsidenten geht weiter: Nachdem Vizepräsident Holger Siegmund-Schultze seine Bewerbung als Nachfolger von Ingo Wellenreuther verkündet hat, hat sich nun auch Frank Theurer, Geschäftsführer der City Initiative Karlsruhe (CIK), zu Wort gemeldet - bewerben wolle er sich allerdings nicht um das Amt.

Diese Entscheidung habe er "nach reiflicher Überlegung und vielen Gesprächen" getroffen - "obwohl ich große Zustimmung und Unterstützung aus den unterschiedlichsten Kreisen erhalten habe", so Theurer in einem Statement an die Presse.

"Ich denke, es ist eine Entscheidung der Vernunft und der Erkenntnis, dass ich mich bei einer eventuellen Wahl als Präsident zum Wohl des Vereins nicht so hätte einbringen können, wie ich es mir vorstelle. Das begründe ich damit, dass ich als ehemaliger KSC-Jugendspieler, langjähriges Mitglied, Journalist und vor allem Fan, über 50 Jahre einen mehr als realistischen Blick auf das, was beim KSC sowohl vor, als auch hinter den Kulissen geschieht, entwickelt habe."

Er drücke der Mannschaft die Daumen für den Klassenerhalt und wünsche sich, dass das künftige Präsidium einen "wirklichen Neuanfang in eine hoffentlich erfolgreichere und sorgenfreiere Zukunft" verspricht - "woran ich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt, selbst mit viel Phantasie, nicht glauben kann."