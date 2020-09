Der Karlsruher SC kann auf eine große Historie zurückblicken. Als Gründungsmitglied der Bundesliga spielten die Blau-Weißen insgesamt 24 Jahre in Deutschlands höchster Spielklasse. Doch wann wurde die Bundesliga eigentlich gegründet? Falls Sie das wissen und noch vier weitere Fragen rund um den KSC beantworten können, haben Sie die Möglichkeit eine von drei KSC-Fibeln zu gewinnen.

Frenetischer Torjubel und gespenstische Stille - Peter Dittmann hat in seinen 25 Jahren als Fan des Karlsruher SC die gesamte Bandbreite von Fußball-Emotionen erlebt. Vom Spielen um internationale Ränge in der er ersten Liga bis zum bitteren Abstieg in die Regionalliga - der Wahl-Berliner hat seinem Verein immer die Treue gehalten. Seine positiven wie negativen Höhepunkte hat er in der KSC-Fibel festgehalten.

Lust auf mehr KSC-Fangeschichte? ka-news.de verlost drei Exemplare der Fußballfibel.



1. Wann geschah das "Wunder vom Wildpark"?

A) 06. Juni 1894

B) 02. November 1993

C) 18. Mai 1909

2. Wer schoss beim Europapokalspiel zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Valencia vier Tore?

A) Rainer Schütterle

B) Rainer Krieg

C) Edgar Schmitt

3. Wann wurde der Karlsruher SC Deutscher Meister?

A) 1956

B) 1969

C) 1909

4. In welchem Jahr wurde die Bundesliga gegründet?

A) 1991

B) 1963

C) 1956

5. Wie heißen die amtierenden Vizepräsidenten?

A) Martin Müller und Günther Pilarsky

B) Dorothee Augustin und Oliver Kahn

C) Rolf Dohmen und Kai Gruber