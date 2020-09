Die Gerüchte um einen Transfer von Stürmer Philipp Hofmann reißen nicht ab. Jetzt hat Union Berlin ein erstes offizielles Angebot hinterlegt. Doch Oliver Kreuzer verhandelt hart.

"Union hat uns über das Interesse an Philipp informiert und ein offizielles Angebot hinterlegt", verrät KSC-Sportchef Oliver Kreuzer gegenüber "Baden TV."

Aber: "Es entspricht nicht dem, was wir uns vorstellen. Im Gegenteil: Wir haben da eine große Diskrepanz zwischen dem, was wir wollen und dem, was Union geboten hat.“

Vom Tisch ist ein Transfer damit aber nicht! Denn die Berliner können noch nachbessern. Gestern wurde bekannt, dass die Eisernen für Stürmer Sebastian Andersson, der zum 1.FC Köln wechselt, sechs Millionen Euro kassieren. Geld, dass sie gerne in Hoffmann investieren würden.

Kreuzer sitzt am längeren Hebel

In den vergangen Tagen und Wochen hat Kreuzer oft betont wie wichtig Hofmann für den KSC ist und das er ihn nur ungern ziehen lassen möchte.

Zusätzlich spielt die Vertragssituation dem KSC-Manager in die Karten. Hofmanns Vertrag läuft noch bis Sommer 2021 und verlängert sich nach sechs absolvierten Ligaspielen automatisch um ein weiteres Jahr.

Union muss also noch deutlich nachbessern, wenn Hofmann in die Hauptstadt kommen soll.