Karlsruhe vor 1 Stunde

Gerücht offiziell bestätigt: Lukas Fröde verlässt den KSC

Fast ein Jahr lang war der Defensivmittelfeldspieler Lukas Fröde nur noch auf dem Papier ein Spieler des Karlsruher SC. Seine Leistungen erbrachte er dank Leihvertrag an der Ostsee für Hansa Rostock. Nun bestätigte der KSC endgültig, dass sein Name von der Liste der Blau-Weißen gestrichen wird und er ganz offiziell unter Rostocker Vertrag stehen wird. Per Social Media bedankte sich der Verein nochmal bei Fröde für seinen zweijährigen Einsatz.