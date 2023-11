Julian Nagelsmann hat noch vor dem ersten Training der Fußball-Nationalmannschaft erneut personell umplanen müssen. Für Felix Nmecha nominierte der Bundestrainer am Montag Neuling Grischa Prömel von der TSG 1899 Hoffenheim für die Länderspiele gegen die Türkei am Samstag in Berlin und drei Tage später in Wien gegen Österreich.

Prömel bereits bei Olympia für Deutschland aktiv

Der Dortmunder Nmecha musste wegen "leichter Probleme im Hüftbereich" kurzfristig komplett passen, wie der DFB mitteilte. Zuvor hatten bereits Robin Gosens und Malick Thiaw abgesagt. Beide werden in den kommenden Tagen Vater und wollten daher bei ihren Familien bleiben.

Braunschweigs Patrick Schönfeld (r) und Karlsruhes Grischa Prömel kämpfen um den Ball. | Bild: Uwe Anspach (dpa)

Prömel (28) ist neben den erstmals berufenen Marvin Ducksch (29) und Janis Blaswich (32) sowie seinem Hoffenheimer Kollegen Oliver Baumann (33) und Robert Andrich (29) von Bayer Leverkusen der fünfte Profi im aktuellen Kader, der noch nie im A-Team spielte.

Karlsruhe Prömel zurück beim KSC: Olympia hat ihn "auch menschlich weitergebracht" Das könnte Sie auch interessieren

Allerdings hat der Mittelfeld-Akteur eine erfolgreiche DFB-Vita. 2016 gehörte der ehemalige Junioren-Nationalspieler zu den Silbermedaillengewinnern bei Olympia in Rio de Janeiro. Im Blickfeld der Nationalmannschaft stand er auch schon. Allerdings stoppte ihn ein Knöchelbruch vor fast genau einem Jahr für längere Zeit.

Grischa Prömel von Hoffenheim ist der fünfte Profi im aktuellen Nationalmannschaftskader, der noch nie im A-Team spielte. | Bild: Andreas Gora/dpa

"Ich bin einfach unglaublich stolz und unendlich dankbar, zum ersten Mal dabei sein zu dürfen. Es ist für mich eine absolute Ehre, denn was kann es Größeres geben, als sein Land vertreten zu dürfen? Für mich geht definitiv ein Traum in Erfüllung", sagte Prömel am Montag.

Karlsruhe Abschied von Olympia: Prömel kehrt "riesig stolz" nach Karlsruhe zurück Das könnte Sie auch interessieren

Der gebürtige Stuttgarter trug von 2015 bis 2017 das Trikot des KSCund wechselte dann zu Union Berlin. Für den KSC stand er 44 Mal auf dem Rasen, erzielte dabei zwei Treffer und gab vier Vorlagen.