Man könne bestätigen, dass die Polizei gegen einen der Hertha-Spieler ermittle, wird eine Sprecherin des Vereins von Bild.de zitiert. Nähere Angaben wolle man jedoch aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen nicht machen.

Laut Medienberichten soll es am vergangenen Samstagabend in einem Gasthof zu dem Zwischenfall gekommen sein. Die Polizei habe ihn schließlich am Sonntagmorgen in Gewahrsam genommen.

Gersbeck war erst vor wenigen Wochen zu seinem alten Verein Hertha BSC zurückgekehrt. Vier Jahre hatte er zuvor für den Karlsruher SC im Tor gestanden.