vor 1 Stunde Karlsruhe Ersatz für Rechtsverteidiger Sebastian Jung: KSC verpflichtet Ricardo van Rhijn

Der Karlsruher SC ist nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden: Ricardo van Rhijn verstärkt die Blau-Weißen als Ersatz für den verletzten Rechtsverteidiger Sebastian Jung. Das gab der KSC nun in einer Pressemitteilung bekannt. Van Rhijn war vor einigen Wochen bereits als Testspieler im Wildpark in Erscheinung getreten. Zuletzt war der 30-Jährige für den FC Emmen in seinem Heimatland aktiv.