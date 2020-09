vor 29 Minuten Stuttgart Wieder Fans im Stadion? Sportministerin für einheitliche Regelung

In der Debatte um eine Teil-Rückkehr der Fans in die Stadien der Fußball-Bundesliga wirbt Baden-Württembergs Sportministerin Susanne Eisenmann (CDU) für eine bundesweit einheitliche Regelung. "Ich finde es schwierig, wenn der eine Club Unterstützung hat und der andere nicht. Das ist auch eine Frage des Wettbewerbs", sagte Eisenmann im Radioprogramm SWR Aktuell am Donnerstag und kündigte ein einheitliches Vorgehen für Baden-Württemberg an.