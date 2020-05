Der Termin steht: Am 16. Mai um 13 Uhr empfängt der Karlsruher SC den SV Darmstadt im Wildparkstadion - ohne Zuschauer. Rund eine Woche hat das Team von Christian Eichner nun Zeit sich auf den Restart der zweiten Bundesliga vorzubereiten. Es steht ein Quarantäne-Trainingslager auf dem Programm. Wo steht noch nicht fest - im heimischen Wildpark ist es wegen fehlender Übernachtungsmöglichkeiten nicht möglich.

Seit dem 9. April sind die Profis des KSC wieder in Kleingruppen und unter Hygieneauflagen im Mannschaftstraining. Dass nun bald wieder der Spielbetrieb aufgenommen wird, sorgt für Freude. "Es ist eine große Erleichterung für alle", sagt Sportdirektor Oliver Kreuzer im Gespräch mit ka-news.de.

Dass die Runde nun mit dem 26. Spieltag fortgeführt wird, hält der 54-Jährige für richtig. "Die Fortführung der Saison ist absolut korrekt - wir wollen die Liga zu Ende spielen", so Kreuzer. Aktuell stehen die Blau-Weißen dort auf dem 17. Rang, einem Abstiegsplatz. Zum Relegationsplatz 16, den aktuell Mitaufsteiger Wehen Wiesbaden belegt, hat der KSC einen Punkt Rückstand. Zum rettenden Ufer, dem 15. Platz, sind es vier Zähler, die es aufzuholen gilt.

Um sich bestmöglich auf die Aufholjagd vorbereiten zu können, wird in der Woche vor dem Restart fleißig trainiert. Ein von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vorgeschriebenes Quarantäne-Trainingslager muss das Eichner-Team absolvieren. Doch wo steht noch nicht fest. "Das gestaltet sich schwierig, da Hotels ja aktuell noch geschlossen sind. Eine Option wäre die Sportschule Schöneck in Durlach", sagt Oliver Kreuzer.

"DFL hat ein gutes Konzept"

Doch auch dort gilt dann: Abstand halten. Die Einhaltung der Hygiene-Regeln sei für die Spieler kein Problem. "Die Jungs gehen an die Sache mit großer Sorgfalt und Respekt ran. Das Konzept der DFL ist ein gutes", so Kreuzer. Sollten positive Corona-Fälle bei Spielern oder Betreuern auftreten und die betroffenen Personen in Quarantäne müssen habe man bei der DFL auch dafür eine Lösung parat.

Wie genau diese aussieht verrieten die verantwortlichen allerdings noch nicht. "Wir haben entsprechende Pläne in der Schublade, werde diese aber erst veröffentlichen, wenn der Fall tatsächlich eintritt", sagt Christian Seifert, Sprecher der DFL.

Doch nicht nur sportlich ist die Fortführung der Saison wichtig für den KSC, sondern auch wirtschaftlich. Die letzte Charge an Fernsehgeldern wird an die Vereine ausgezahlt. "Da geht es um rund 2,5 Millionen Euro", sagt Oliver Kreuzer. Viel Geld für den auch so nicht auf Rosen gebetteten Verein. Daher gilt es jetzt sich voll und ganz auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu konzentrieren.