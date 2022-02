vor 30 Minuten Karlsruhe Neue Corona-Verordnung: KSC rechnet mit 15.000 Zuschauern für Heimspiel gegen Schalke

Aufgrund der neuen Corona-Verordnung die in Baden-Württemberg aller Voraussicht nach in der kommenden Woche in Kraft treten soll, rechnet der Karlsruher SC damit für das Spiel gegen Schalke 04 rund 15.000 Zuschauer begrüßen zu können.