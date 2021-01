Babacar Guèye hat seine Corona-Infektion überstanden. Der KSC-Mittelstürmer ist aus der Quarantäne entlassen und hat sein Training bereits wieder aufgenommen. Das teilt der Karlsruher SC auf Twitter mit.

"Baba ist zurück!" Mit diesem Willkommensgruß samt Foto eines gelöst wirkenden Babacar Guèye im Trainingsoutfit vermeldet der KSC am Mittwochmittag auf Twitter: Der Stürmer ist nach seiner Corona-Infektion wieder gesund.

Der 26-Jährige hatte sich in seinem Heimaturlaub in Senegal mit dem Virus infiziert, musste im Anschluss in Quarantäne. Nach zwei negativen Corona-Tests durfte der Spieler diese nun beenden - und arbeitet gleich daran, den Trainingsrückstand wieder aufzuholen. "Er trainiert individuell und war gleich mal im Hardtwald eine Runde joggen", so der KSC auf Twitter.