Die Sportfans müssen sich weiter in Geduld üben. Die Rückkehr von Zuschauern in die Stadien und Hallen ist wohl bis mindestens Anfang November aufgeschoben. Das wirft die Pläne der großen Ligen über den Haufen.

Das erneuerte Verbot von Großveranstaltungen bringt den deutschen Sport noch mehr in die Bredouille. Dass nach der Entscheidung der Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Länderchefs eine Arbeitsgruppe erst Ende Oktober über die Wiederzulassung von größeren Zuschauermengen befinden soll, hat die Hoffnungen der Top-Ligen auf gefüllte Tribünen zum Saisonstart wohl platzen lassen.

Anstatt dank ausgefeilter Hygienekonzepte bald wieder tausende Fans in die Arenen zu schleusen, wartet eine weitere Geduldsprobe auf die Macher der großen Spielklassen. Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), warnte, dass "jede Verlängerung der Einschränkungen im Sport eine wachsende Gefahr für Vereine, Verbände, Ligen sowie Veranstalter und damit für die Vielfalt von ganz Sportdeutschland darstellt".

Bundesweite Regelung vor Ende Oktober nicht zu erwarten

Auch für die Bundesliga wird sich das Bild beim Saisonstart am 18. September wohl nicht wirklich ändern. Zwar will die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit einem schlüssigen Hygienekonzept und einer sicheren Kontaktnachverfolgung beispielsweise über personalisierte Tickets die Politik überzeugen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat sich vor diesem Hintergrund ebenfalls für die Rückkehr einer begrenzten Anzahl von Zuschauern in Fußball-Stadien ausgesprochen.

Doch vor Ende Oktober ist keine bundesweit einheitliche Regelung für die Rückkehr von Zuschauern zu erwarten. Erst dann könnten laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder durch die Arbeitsgruppe "kleine, schrittweise Möglichkeiten§ vereinbart werden. §Da gibt es schon eine Perspektive, allerdings nicht, dass die Stadien alle wieder voll werden§, sagte der CSU-Chef.