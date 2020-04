vor 58 Minuten Karlsruhe KSC trainiert wieder im Wildpark: "Nicht um den Hals fallen"

Der Karlsruher SC hat am Donnerstag unter strengen Auflagen das Training im Wildpark wieder aufgenommen. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner trainierte in Kleingruppen auf verschiedenen Plätzen. Jeweils vier Spieler des Fußball-Zweitligisten absolvierten bei strahlendem Sonnenschein drei Stationen beim Athletik-, Co- und Chefcoach.