Das letzte Pflichtspiel für den KSC ist knapp neun Wochen her - eine 3:1-Niederlage in Heidenheim. Seitdem steht der Spielbetrieb aufgrund von Corona still. Nach dpa-Informationen wollen Bund und Länder heute grünes Licht für die Fortsetzung der Fußballsaison geben. Vermutlich werden es "Geisterspiele" ohne Zuschauer werden.

"Dem Beginn des Spielbetriebs muss eine zweiwöchige Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen", heißt es in der Beschlussvorlage. Als voraussichtlicher Termin für den Beginn der "Geisterspiele" ohne Zuschauer gilt der 15. oder der 21. Mai - ein genauer Termin ist in der Beschlussvorlage offen gelassen.

Ein von der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorgelegtes Konzept hat zwar mehrere Ministerpräsidenten und auch den für Spitzensport zuständigen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) überzeugt. Mehrere Corona-Fälle beim 1. FC Köln und ein Video, in dem der inzwischen suspendierte Hertha-Profi Salomon Kalou eindrucksvoll dokumentiert, wie Abstandsregeln missachtet werden, lässt allerdings Zweifel aufkommen.

DFL will am Donnerstag entscheiden

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will am Donnerstag über den weiteren Spielbetrieb beraten: Dann treten die Vereine zu einer Mitgliederversammlung zusammen. Bei einem positiven Votum der Klubs soll die Saison mit dem 26. Spieltag fortgeführt werden. Der KSC würde im Wildparkstadion den SV Darmstadt empfangen. Der Verein selbst will sich dazu erst am Donnerstag äußern.

Die Supporters Karlsruhe, der Fan-Dachverband des KSC, fordert hingegen die Saison nicht fortzuführen: "Wir appellieren an Sie, Herr Ministerpräsident Kretschmann, solange die aktuelle Pandemie anhält, von einer Freigabe durch die Länder zur Aufnahme des Spielbetriebs im Profifußball abzusehen", so die Supporters in ihrem Schreiben an den Ministerpräsidenten.