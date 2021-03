vor 1 Stunde Carsten Kitter Karlsruhe KSC geht auf Nummer sicher: Training nach positiven Corona-Test am Dienstag abgesagt

Der Karlsruher SC hat einen positiven Corona-Befund zu vermelden, dies ergab eine Reihe von Schnelltests, die am Dienstagvormittag an den Profis des KSC durchgeführt wurden. In der Folge wurde die für Dienstagvormittag geplante Trainingseinheit abgesagt. Welcher Spieler betroffen ist, ist aktuell nicht bekannt, auch ob der positive Befund Auswirkungen auf das kommende Heimspiel gegen den VfL Osnabrück hat, ist unklar.