Unter dem Motto "Unsere Offensive: Impfen" rufen Profisportvereine in Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Corona-Impfung auf. Der Karlsruher SC ist Teil der landesweiten Impfaktion und wird gemeinsam mit dem Städtischen Klinikum Karlsruhe an zwei Terminen beim Wildparkstadion Impfaktionen starten.

Am 15. und am 16. Dezember finde am provisorischen Hospitality-Bereich hinter der Osttribüne des BBBank Wildparks eine Impfaktion des Karlsruher SC statt, wie der Verein in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Geimpft werde am ersten Termin von 8 bis 12 und am Zweiten von 17 bis 24 Uhr. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich, allerdings werden nur Erstimpfungen verabreicht (sowohl Biontech als auch Moderna).

Wer teilnehmen und sich Impfen lassen möchte, sei angehalten, ein ausgefülltes Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnese- und Einwilligungsbogen mitzubringen. Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 Jahren dürften sich dabei nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten impfen lassen. Für die Anfahrt empfehle der Verein die Parkplätze des Adenauerrings, da der Birkenparkplatz nicht zur Verfügung stehe.