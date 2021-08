vor 1 Stunde Karlsruhe Corona: Knapp 150 Menschen kommen im Karlsruher Wildpark zur Impfung

Der Karlsruher SC hat seine "Impfnacht" im Wildparkstadion als "vollen Erfolg" gewertet. Knapp 150 Menschen seien am Donnerstagabend gegen das Coronavirus geimpft worden, teilte der KSC am Freitag mit. Daher solle die Aktion am nächsten Donnerstag (18.00 Uhr bis 22.00 Uhr) wiederholt werden.