vor 1 Stunde Karlsruhe Mannschaft nach Corona wieder gemeinsam auf dem Platz: Erstes Teamtraining des Karlsruher SC

Der abstiegsbedrohte Karlsruher SC hat am Freitag erstmals seit der Einführung der Corona-Beschränkungen im März wieder mit der kompletten Mannschaft trainiert. "Es war eine superlange Pause, jeder konnte darüber nachdenken, was am Anfang des Jahres passiert ist. Für uns waren das vor allem viele negative Sachen, das hatten wir uns alles anders vorgestellt", sagte Stürmer Philipp Hofmann. Der KSC war auf den vorletzten Tabellenrang der 2. Fußball-Bundesliga abgerutscht.