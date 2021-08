Dort, wo die Fans des Karlsruher SC normalerweise die Spiele verfolgen, bangen und jubeln, werden am kommenden Donnerstag, den 5. August, zwischen 18 und 22 Uhr Impfungen gegen das Corona-Virus durchgeführt. Das geht aus einer Pressemitteilung des KSC hervor. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument sowie die Versichertenkarte, eine vorherige Anmeldung zu dieser "Impfnacht" sei nicht nötig. Verimpft werden die Impfstoffe von Johnson & Johnson und Biontech. Extra Anreiz: Wer sich für die Impfung vor Ort entscheidet, erhält einen 10 Prozent Rabatt-Gutschein für den KSC-Fanshop und kann an einer Verlosung für einen signierten Fanartikel teilnehmen.

Die Impfnacht wird durch ein mobiles Impf-Team des Stadt- und Landkreises Karlsruhe am Donnerstag, zwischen 18 bis 22 Uhr, im BBBank Wildpark durchgeführt. Interessierte müssten lediglich ihren Ausweis sowie die Versichertenkarte mitbringen. Berechtigt seien alle Personen über 12 Jahre, Minderjährige müssten jedoch von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Eine vorherige Anmeldung sei nicht nötig.

Kostenlose Parkmöglichkeiten stünden auf dem Birkenparkplatz in den ersten beiden Parkspangen zur Verfügung. Eine Zufahrt zum Birkenparkplatz sei aufgrund der Baustellensituation aktuell nur über die Theodor-Heuss-Allee möglich.

Zweitimpftermin wird in der Schwarzwaldhalle durchgeführt

Wer sich vor Ort für den Impfstoff von Biontech entscheidet, soll im Abstand von drei Wochen einen zweiten Termin erhalten. Dieser soll jedoch in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe stattfinden.

"Als KSC möchten wir auch in der Corona-Pandemie Verantwortung übernehmen und unseren möglichen Teil zur Erhöhung der Impfquote in Deutschland beitragen. Nur so ist eine Rückkehr zur Normalität möglich, deshalb appellieren wir an alle, sich impfen zu lassen. Gemeinsam wollen wir die Pandemie bekämpfen und machen den Menschen aus unserer Region deshalb mit der Impfung im neuen Wohnzimmer BBBank Wildpark ein unkompliziertes Angebot“, so KSC-Geschäftsführer Michael Becker.

Um einen kleinen Zusatzanreiz für die Corona-Impfung zu schaffen, soll jeder, der sich am Donnerstagabend im BBBank Wildpark impfen lässt, einen 10-Prozent-Gutschein für den KSC-Fanshop am Rondellplatz erhalten. Außerdem werden im Nachgang ein von der Mannschaft signiertes Trikot, ein signierter Spielball und ein Paar signierte Torwarthandschuhe verlost.