Der KSC hat seine Lizensierungsunterlagen für die Saison 2020/21 fristgerecht eingereicht. Sowohl für die 2. Bundesliga bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) sowie für die 3. Liga beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Der Verein rechnet mit Einnahmeverlusten in Millionenhöhe.

Wie der KSC in einer Pressemeldung mitteilt, wurden die Planungen für die kommende Spielzeit in den letzten Wochen und Monaten von der Geschäftsführung gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer erarbeitet. Erstmals wurden die Unterlagen nicht für den Karlsruher SC e.V. eingereicht, sondern für die neu gegründete KSC GmbH &. Co. KGaA.

Eine besondere Herausforderung für die kommende Saison sei, dass ligaunabhängige Einnahmeverluste und erhöhte Ausgaben in Höhe von ein bis zwei Millionen Euro zu verarbeiten sind.

Stadion-Innenausbau kostet 2,5 Millionen Euro

"Darüber hinaus müssen in der nächsten Saison rund zweieinhalb Millionen Euro in den Innenausbau des neuen Stadions investiert werden", gibt der KSC in einer Pressemitteilung bekannt. Dabei gehe es im Wesentlichen um die Kioske in der neuen Ost- und Südtribüne sowie den provisorischen Hospitality-Bereich.

"Der KSC befindet sich in einer herausfordernden Übergangszeit bis zur geplanten Fertigstellung des neuen Stadions zur Saison 2022/23. Ohne außerordentliche Erlöse oder die Ablösung der Verpflichtungen aus der Vergangenheit wird es in den kommenden zwei Saisons ligaunabhängig nicht möglich sein, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen", sagt Geschäftsführer Michael Becker.

Corona-Pandemie sorgt für weitere Verluste

"In der 3. Liga wirkt sich zusätzlich die extrem schlechtere Einnahmesituation hinsichtlich der TV-Gelder negativ aus. Von knapp 10 Millionen Euro würden wir hier auf rund 1 Millionen Euro zurückfallen", so Becker. "Darüber hinaus könnte die Corona-Pandemie zu weiteren Einnahmeverlusten führen. Wie hoch diese genau sein könnten, ist stark von der zukünftigen Entwicklung abhängig und zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht zu beziffern."

Mit einer Entscheidung in Sachen Lizenzunterlagen ist laut KSC Ende April zu rechnen. Mögliche Bedingungen müssen bis Ende Mai erfüllt werden, damit der Verein die Lizenz für kommende Saison, sei es in Liga zwei oder drei, erhält.