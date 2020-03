Die Supporters Karlsruhe, der Fan-Dachverband des KSC, fordern eine Unterbrechung der Saison - und zwar so lange, wie es gesamtgesellschaftlich nötig sei. Damit schließen sie sich dem Appell der bundesweiten Fan-Initiative "Unsere Kurve" an.

Am Montag treffen sich die Vereine der beiden Bundesligen zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL). Es soll entschieden werden, wie es mit der laufenden Saison weitergehen soll. Bisher ist bis zum 2. April der Spielbetrieb ausgesetzt.

KSC-Präsident Ingo Wellenreuther hofft auf eine sportliche Fortsetzung der Saison. Allerdings: "Die Gesundheit steht über allem", so der 60-Jährige.

Das sehen auch die Supporters Karlsruhe so und fordern: "Die Saison muss so lange unterbrochen werden, wie es gesamtgesellschaftlich notwendig ist", heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Zudem fordern sie, dass die Europameisterschaft in diesem Jahr und auch alle anderen internationalen Wettbewerbe - wie beispielsweise die Champions League - verschoben werden muss.

Auf staatliche Hilfe verzichten

Zudem solle sich der Profifußball aus eigener Kraft helfen und auf Inanspruchnahme staatlicher Hilfen verzichten. Dies könne durch die Einrichtung eines Fonds passieren.

"Manager, Funktionäre und Spieler können - ohne, dass dies in irgendeiner Weise existenzielle Folgen für sie hätte - nach Einkommen gestaffelt für eine bestimmte Zeit auf Anteile ihres Gehalts verzichten", so die Supporters Karlsruhe. "Sie können damit denen zu Gute kommen, die diese Hilfen tatsächlich benötige."

Wie und ob die laufende Saison im Profifußball weitergeführt werden soll, wird im Laufe des Montags im Rahmen der Mitgliederversammlung der DFL entschieden.