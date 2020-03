Der Spielbetrieb der ersten beiden Bundesligen wird ab der kommenden Woche vorerst eingestellt. Damit ist das KSC-Heimspiel am Samstag gegen Darmstadt, das ohne Zuschauer stattfindet, das vorerst letzte Spiel. Das gibt die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekannt.

Grund dafür seien die aktuellen Entwicklungen des Corona-Virus. Bis einschließlich 2. April wird der Spielbetrieb ausgesetzt. "Ziel ist es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen - aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Clubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte", gibt die DFL bekannt.

Demnach tritt der KSC nach dem Geister-Heimspiel am Samstag erst wieder am 4. April bei Hannover 96 an. Bei den Niedersachsen steht zurzeit die komplette Mannschaft unter Quarantäne, da zwei Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Daher wurde die Partie von Hannover gegen Dynamo Dresden, die am kommenden Sonntag gespielt werden sollte, bereits abgesetzt.