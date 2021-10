vor 1 Stunde Karlsruhe 2G Regel im Wildparkstadion: KSC lässt 20.000 Zuschauer ohne Maske zum Paderborn-Heimspiel

Ab dem 31. Oktober, pünktlich zum Heimspiel gegen den SC Paderborn, darf der KSC wieder 20.000 Zuschauer ohne Maskenpflicht im BBBank Wildpark empfangen. Die Voraussetzung: Bei den Besuchern handelt es sich um vollständig geimpfte oder genesene Personen. Was diese Änderung noch mit sich bringen wird, darüber informierte der KSC in einer Pressemitteilung am Dienstagvormittag.