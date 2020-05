Die Supporters Karlsruhe, der Fan-Dachverband des KSC, fordert vor der kommenden Mitgliederversammlung unter anderem mehr Informationen über die aktuelle finanzielle Lage des Vereins. Zudem haben die Supporters einen Antrag auf Streichung des Mitgliedervotums zur Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt. Sollte der Beschluss dennoch fallen, möchten die Supporters ihn gegebenenfalls anfechten.

Sportlich geht es für den KSC mit dem Heimspiel gegen Darmstadt am Samstag, 15. Mai, weiter. Doch für mehr Gesprächsstoff sorgt die anstehende außerordentliche Mitgliederversammlung einen Tag davor. Die Supporters Karlsruhe haben nun vier Anträge gestellt, hinter denen der gesamte Vorstand des Fan-Dachverbands steht.

1. Informationsbedarf der Mitglieder

Im ersten und für die Supporters wichtigsten Punkt geht es um die mangelnden Informationen, die der KSC an seine Mitglieder preisgibt. "Wir haben keinerlei ausreichende Informationen über die aktuelle wirtschaftliche Lage der KSC GmbH & Co. KGaA", sagt Marco Fuchs, Vorsitzender der Supporters. Es fehlt uns Mitgliedern ausreichend Zeit, sich mit dem komplexen Thema auseinanderzusetzen und dann eine weitreichende Entscheidung zu treffen."

Am Freitagnachmittag hat der KSC auf seiner Homepage zwar die wichtigsten Mitgliederfragen beantwortet, doch nach der Ansicht Fuchs' nicht ausreichend. "Es ist für uns noch nicht zufriedenstellend. Vor allem können manche ältere Mitglieder online nicht darauf zugreifen", so Fuchs.

2. Antrag auf Nichtentsendung von Michael Steidl

Im Ehrenrat des KSC lag ein Befangenheitsantrag zur Person des Verwaltungsratsvorsitzenden Michael Steidl vor. Die Supporters fordern, dass Michael Steidl nicht mehr in den Beirat der KSC GmbH & Co. KGaA entsendet wird. "Wir brauchen vertrauenswürdige Personen, die wichtige Entscheidungen rund um unseren KSC treffen", sagt Marco Fuchs im Gespräch mit ka-news.de.

Michael Steidl hat laut Supporters bereits in einer Abstimmung im Beirat gegen die im Verwaltungsrat beschlossenen Entscheidungen votiert und sich so gegen sein eigenes Gremium gestellt. "Wir können daher nicht sicher sein, dass sich das wiederholt", so Fuchs.

3. Antrag auf Streichung eines Mitgliedervotums

Außerdem fordern die Supporters, dass das Mitgliedervotum zur Insolvenz in Eigenverwaltung von der Tagesordnung genommen wird. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass der KSC am Freitagmittag auf seiner Internetseite einige Fragen im Vorfeld beantwortet habe.

"Sollte die Zustimmung zur Beantragung der Insolvenz einer Entlastung des Präsidiums gleichzusetzen sein, wären Ansprüche des Vereins gegen die handelnden Personen gegebenenfalls hinfällig", so die Supporters Karlsruhe.

4. Anfechtung eines möglichen Beschlusses

Sollte am kommenden Freitag bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des KSC eine Entscheidung fallen, wollen die Supporters das Ergebnis eventuell anfechten. "Als Laien in dieser hochkomplexen Thematik bedarf es einer intensiven zeitlichen Vorbereitung", so die Supporters. "Die Briefwahlunterlagen wurden nicht mit der Einladung zusammen verschickt", sagt Marco Fuchs.

Nun soll am kommenden Freitag entschieden werden - doch bis dahin kann noch viel passieren. Es bleibt spannend rund um den KSC und für den Verein bleibt zu hoffen, dass bald Ruhe einkehrt.