Der KSC atmet auf. Im vierten Spieltag konnte der Karlsruher SC den ersten Sieg und die ersten drei Tore einfahren. Blenden lassen darf man sich allerdings nicht, denn die 2. Bundesliga ist hart umkämpft. Cheftrainer Christian Eichner hofft nun endgültig mit dem Karlsruher SC in der Saison 2020/2021 angekommen zu sein.

Beim Nachbarschaftsduell gegen den SV Sandhausen konnte sich der Karlsruher SC im heimischen Wildpark erstmalig mit Toren und Punkten belohnen. Vor 1.200 lautstarken Zuschauern präsentierte sich der KSC auf eine andere Art und Weise, als in den Spieltagen zuvor. Die Mannschaft war von Sekunde eins an hellwach und setzte den Gegner unter Druck. Auf den Befreiungsschlag mussten die Karlsruher nicht lange warten, denn bereits in der 3. Minute ließ Philipp Hofmann den Ball im Netz zappeln.

Befreiungsschlag nicht nur für den KSC, sondern für Hofmann ganz persönlich

Es schien als sei das 1:0 nicht nur einen Befreiungsschlag für den KSC, sondern auch für Philipp Hofmann. In den letzten Wochen stand Philipp Hofmann rund um das Wechseldrama im Auge der Öffentlichkeit. "Die letzten Wochen waren sehr schwierig für mich", erklärt Hofmann nach dem Spiel, "doch die Pause tat uns allen gut, auch mir persönlich".

Nach dem Torerfolg erlebte man einen anderen, wie ausgewechselten Philipp Hofmann, der förmlich für den Verein brennt. "Ein Tor tut besonders gut, das mache ich auch am Liebsten", erzählt Philipp Hofmann, der in der vergangenen Saison 17 Tore schoss.

Den Fokus nicht verlieren

Auch Cheftrainer Christian Eichner war sichtlich erleichtert, nach dem 3:0 Erfolg gegen den SV Sandhausen. "Wichtig ist, dass wir jetzt in der Saison drin sind", so Eichner. Den Fokus verlieren darf man jetzt allerdings nicht, denn die zweite Bundesliga ist hart umkämpft.

Kapitän Jerôme Gondorf, welcher ebenfalls einen Glanzauftritt leistete, schöpft allerdings Mut: "Wir haben eine gute Kombination aus jungen, hungrigen Spielern und erfahrenen Spielern".

Wichtiger Bestandteil ist dafür auch Philipp Hofmann, wie Eichner offen zugibt. "Wir haben uns mit Mann und Maus gewehrt diesen Spieler abzugeben, weil wir genau wissen was für ein Wert er für den Karlsruher SC hat".

"Wir wollten die Punkte im Wildpark behalten"

Die letzten Wochen waren für den Karlsruher SC alles andere als erfolgreich: das bittere Pokal-Aus und ein misslungener Saisonstart. Jedes der drei Spiele verloren die Blau-Weißen und Grund zum Torjubel gab es auch nicht. Nach der Länderspielpause sollte die Kehrtwende kommen und die kam, denn das Tore schießen hat man in Karlsruhe nicht verlernt.

"Ich glaube man hat von der ersten Sekunde an gemerkt, dass wir die Punkt da behalten wollen", erklärt Gondorf. Dass das erste Tor von Philipp Hofmann kam wunderte Christian Eichner nur wenig. "Das war für mich keine Überraschung", erklärt der 37-Jährige.

Die ersten drei Punkte blieben souverän im Wildparkstadion und auch mit dem Ergebnis sind die Kurpfälzer noch glimpflich davon gekommen. "Ein 3:0 ist ordentlich, hätten wir die Chancen noch konsequenter herausgespielt, dann hätten wir noch ein paar Tore machen können", erklärt Hofmann. Einige Großchancen scheiterten an wenigen Zentimetern und prallten am Aluminium ab. Die Mannschaft und vor allem die Fans sind trotzdem mehr als zufrieden.

"Das Resultat von Eichners und Bajramovics Arbeit der letzten Wochen und Monaten hat sich heute gezeigt", so Gondorf. Auch unter den Fans hat sich die Kritik an Eichner, Kreuzer und Co erstmal gelegt. "Ich hoffe, dass wir weiter die Art wie heute weiterspielen", blickt Gondorf hoffnungsvoll in die Zukunft. Die nächste große Aufgabe wartet allerdings schon am Freitag, denn am Abend sind die Badener in Nürnberg zu Gast.