vor 9 Stunden Karlsruhe Absolut cool: Der "neue" Mann im KSC-Tor will seine Chance nutzen

Einfach war es nicht für Marius Gersbeck. Denn beim Spiel gegen Union Berlin richteten sich alle Augen auf die designierte neue Nummer eins im KSC-Tor. Doch der Neue im Kasten, der gar nicht so neu ist, da er schon im Sommer 2019 aus Berlin von Hertha BSC in den Wildpark gekommen war, blieb im Pokalspiel gegen die "Eisernen" absolut cool und will diese Saison seine Chance auf dem Platz nutzen.