vor 17 Stunden Karlsruhe Zurück in der Heimat: KSC beendet Trainingslager in Estepona - Hoffnungsträger Gondorf

Der Karlsruher SC hat sich am Sonntag nach einem durchwachsenen Trainingslager in Spanien auf die Heimreise gemacht. Immer wieder fehlten angeschlagene oder kranke Spieler in den Einheiten. Für Ärger sorgte zudem der ehemalige Torjäger Marvin Pourié, der den Verein wohl bald verlassen wird. Nachdem er gegenüber Medien von einem "Bruch" mit seinem Arbeitgeber sprach, drehte er nur noch abseits der Teamkollegen seine Runden.