vor 55 Minuten Karlsruhe Wirtschaftliche Situation beim KSC: Verein erfüllt die Bedinungen für eine Lizenz in dieser Saison

Regelmäßig überprüft der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Lizenzierung seiner Vereine, so auch vom Karlsruher SC. Dem Verein wurde nun erneut die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in der aktuellen Saison bestätigt. Das teilt der Verein in einer Pressemeldung mit.