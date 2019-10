Die Fans kaufen und kaufen, der Markt mit den Fanartikeln wächst, Jahr für Jahr wird mehr Umsatz generiert - auch beim KSC. Hier finden sich für die Anhänger neben den Klassikern wie Trikots, Schal oder Mützen auch allerhand kuriose Dinge.

Viele Anhänger tragen das blau-weiße Logo nicht nur in ihrem Herzen, sondern auch auf ihrer Kleidung und haben auch sonst im Haushalt viele Gegenstände, die das KSC-Logo ziert. Von der Gummi-Ente über die Brotdose bis hin zum Bierseidel. "Es gibt fast nichts, was es nicht gibt", so Stefani Bandura, Leiterin der Merchandise-Abteilung beim Karlsruher SC.

Personalisierter KSC-Liegestuhl

Die Fans können sich sogar ihren eigenen KSC-Liegestuhl personalisieren lassen. Am beliebtesten sind aber immer noch die Trikots, die aktuell auch ausverkauft sind. Nachschub ist zur Freude der Fans aber wieder unterwegs. Und welchen Lieblingsspieler lassen sich die Fans hinten auf ihr Trikot drucken? "Beliebt sind vor allem Pourié, Hofmann und Wanitzek", sagt Bandura im Gespräch mit ka-news.de. "Erfolgreiche Spieler sind meist auch die Beliebtesten."

Neue Kollektion für die jüngsten Fans

Und für die jüngsten Fans, denen ein Trikot der Profis noch nicht passt, gibt es eine neue Kollektion im Fanshop. "Strampler, Bodys, Schnuller - wir haben für die Kleinsten eine große Auswahl", so Stefani Bandura. Fanliebe übt sich früh.

Und wenn der KSC seine Spiele erfolgreich bestritten hat, können die Erwachsenen auf ihren Verein anstoßen: "Wir haben einen KSC-Gin im Sortiment, der stilecht in blau gefärbt ist", sagt Stefani Bandura.

Die blau-weißen Artikel ein beliebtes Geschenk - gerade zur Weihnachtszeit. Damit die Geschenke auch unter einem schöne geschmückten Baum liegen - wie wäre es mit KSC-Christbaumkugeln?

Umsatz ist abhängig vom Erfolg der Mannschaft

Den meisten Umsatz macht der Verein an den Heimspieltagen, dann hat auch der Fanshop auf dem Stadiongelände geöffnet. "Wenn der KSC zu Hause spielt, gehen die meisten Fanartikel über die Ladentheke", sagt Bandura. Doch der Verkauf hängt auch vom Erfolg der Mannschaft ab. "Gewinnt die Mannschaft, so verkaufen wir auch mehr in unserem Shop", so die Leiterin der Merchandising-Abteilung beim KSC.

2020 neuer Fanshop in der Innenstadt

Der Absatz mit Fanartikeln wächst, das zeigt ein Blick in die Bilanzen des Vereins: Hat der KSC in der Saison 2017/18 fast 560.000 Euro umgesetzt, waren es in der vergangenen Aufstiegssaison 760.000 Euro. Kein Wunder, ist die Nachfrage nach den neuen Trikots für die zweite Liga und die "Gemeinsam geschafft"-Shirts nach dem sicheren Aufstieg gestiegen.

Ab 2020 müssen die Fans dann nicht mehr den weiten Weg in den Wildpark auf sich nehmen, um sich mit den kuriosen Fanartikeln einzudecken: "Dann werden wir einen kleinen Fanshop in der Innenstadt eröffnen", verrät Stefani Bandura im Gespräch mit ka-news.de.