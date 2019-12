vor 3 Stunden Karlsruhe Voller Fokus auf den Klassenerhalt: So bereitet sich der KSC auf die Rückrunde vor

Über Weihnachten haben die Profis des Karlsruher SC ein paar freie Tage. Doch bereits am 4. Januar ist Trainingsauftakt im Wildpark. Während der Vorbereitung auf die Rückrunde bestreiten die Blau-Weißen neben einem Hallenturnier in Gummersbach drei Testspiele bevor es am 29. Januar bei Dynamo Dresden wieder um Punkte geht.