vor 3 Stunden Karlsruhe "Vision Wildpark": KSC plant Fan-Anleihe für Jugendarbeit

Zweitliga-Aufsteiger Karlsruher SC plant zur Verbesserung der Infrastruktur im Wildpark einem Medien-Bericht zufolge eine Fan-Anleihe von 2,5 Millionen Euro. Das berichteten die "Badischen Neuesten Nachrichten" am Montag. Das ab 100 Euro erhältliche Papier wird demnach laut Geschäftsführer Michael Becker mit sechs Prozent auf fünf Jahre verzinst. Zwei Drittel der Rendite will der Club in Geld, ein Drittel als Gutschein für ein KSC-Produkt zurückbezahlen. Erhältlich sein soll das Produkt ab der kommenden Woche.