Ein weiterer Spieler stößt zum Kader des Karlsruher SC: Manuel Stiefler wechsel vom SV Sandhausen nach Karlsruhe. Hier steht er für zwei Jahre unter Vertrag.

Der Karlsruher SC hat Mittelfeldspieler Manuel Stiefler unter Vertrag genommen. Der 29-Jährige unterzeichnete im Wildpark einen bis zum 30.06.2020 datierten Vertrag. Das teilt der Verein am Montagmittag in einer Pressemeldung mit. Der Neuzugang zeichnete sich bereits in der vergangenen Woche ab.

"Manuel ist ein charakterlich einwandfreier und flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler", erklärte KSC-Cheftrainer Alois Schwartz. "Durch ihn erweitern sich unsere Möglichkeiten, so variabel zu agieren, wie wir uns das vorstellen."

Stiefler wechselt vom SV Sandhausen in den Wildpark. Er absolvierte bisher 82 Zweitligapartien (fünf Tore) sowie 84 Drittligaspiele (13 Tore).

"Ich habe schon in der vergangenen Saison den KSC verfolgt und die Daumen gedrückt. Ich kenne den Trainer gut, und auch die KSC-Akteure, mit denen ich bereits zusammengespielt habe, haben mir einen sehr positiven Eindruck vom KSC vermittelt", äußerte sich Stiefler nach der Vertragsunterzeichnung. "Ich bin hochmotiviert und habe große Lust auf diese neue Herausforderung."

Stiefler trainiert am heutigen Montag im Trainingslager in Waidring bereits erstmals mit der Mannschaft.

Die Eckdaten des neuen Spielers: