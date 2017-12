Trainieren in Spanien: KSC reist im Januar nach Rota

Der Karlsruher SC wird die Winterpause für ein Trainingslager im spanischen Rota nutzen. Von Samstag, den 6. Januar 2018, bis einschließlich Samstag, 13. Januar 2018, bereiten Chefcoach Alois Schwartz und sein Trainerteam unsere Mannschaft auf die dann noch verbleibenden 18 Spiele in der Rückrunde der 3. Liga vor.

Der KSC-Tross wird sein Quartier im Hotel "Elba Costa Ballena Beach & Thalasso Resort" aufschlagen, wo der KSC bereits im Januar 2015 zu Gast war. Das berichtet der Verein in einer Pressemeldung. Im Rahmen des Trainingslagers hat der KSC zwei Testspiele am Montag, 8. Januar 2018, und am Freitag, 12. Januar, vorgesehen. Gegner, Spielorte sowie Uhrzeit stehen aktuell noch nicht fest.