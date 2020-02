Seit Montag heißt der KSC-Cheftrainer Christian Eichner. Er übernahm am Montag den Posten von Alois Schwartz, welcher 888 Tage auf dem Trainerposten war. Damit schafft er es in die "Top Ten" der KSC-Trainer mit der längsten Amtszeit seit Gründung Bundesliga 1962. Eine Übersicht.

Platz 10: Lorenz-Günther Köstner

Knapp dabei bei den aktuellen Top Ten ist Lorenz-Günther Köstner: Er hatte 811 Tage den Posten des Cheftrainers inne. Unter seiner Trainerführung schaffte der KSC den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

Platz 9: Stefan Kuntz

Der aktuelle Trainer der U21-Nationalmannschaft war in den 00-er Jahren 816 Tage im Wildpark. Nach nur zwei Punkten aus den ersten sechs Spielen in der Saison 2002/03 wurde Kuntz am 25. September 2002 entlassen - man wollte den Aufstieg in die erste Bundesliga schaffen. Das sollte aber auch Nachfolger Lorenz-Günther Köstner nicht gelingen.

Platz 8: Alois Schwartz (888 Tage)

Alois Schwartz wurde am 29. August 2017 Nachfolger des entlassen Marc-Patrick Meister. Unter seiner Leitung fand die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur, blieb 20 Spiele am Stück ungeschlagen und schaffte es so noch in die Aufstiegs-Relegation.

Im August 2018 folgte die Vertragsverlängerung bis 2021 - doch nach vier Niederlagen in Folge und den Abstieg auf den Relegationsplatz, trennte sich der Verein frühzeitig am 3. Februar von seinem Trainer-Duo. Mit Schwartz musste auch Co-Trainer Dimitrios Moutas.

Platz 7: Kurt Sommerlatt (940 Tage)

Erster Bundesliga-Trainer des KSC war Kurt Sommerlatt, der von 1962 bis 1965 genau 940 Tage im Amt war.

Platz 6: Kurt Baluses

Kurt Baluses war von 1968 bis 1971 in Karlsruhe beheimatet - 1.054 Tage trainierte er den KSC. Unter seiner Führung gelang den Blau-Weißen - damals Regionalligist - der Sieg im DFB-Pokal.

1971 wurde Baluses fünf Tage vor dem ersten Spiel der Aufstiegsrunde entlassen. Das sollte am Ergebnis nichts ändern: Der KSC verlor gegen den VfL Bochum und blieb drittklassig.

Platz 5: Manfred Krafft

Der gebürtige Düsseldorfer kam 1978 als Trainer in den Wildpark. Er führte den KSC 1980 in die erste Bundesliga, wo sie 1980/81 ihre bislang erfolgreichste Saison spielten.

Nach 1.244 Tagen wurde Krafft vorzeitig entlassen und ersetzt. Die Entscheidung war umstritten - der KSC befand sich damals (trotz drei Niederlagen) auf Tabellenplatz 12. Er sollte die Saison auf Tabellenplatz 14 abschließen.

Platz 4: Carl-Heinz Rühl

Carl-Heinz Rühl war von 1973 bis 1977 beim KSC, wo er sein Trainer-Debüt feierte. Nach Klassenerhalt in der Saison 1975/76 folgte 1977 der Abstieg in die zweite Liga und beendete Rühls Trainerkarriere nach 1.466 Tagen im Wildpark.

Er kehrte 1986 als Manager in den Wildpark zurück - und blieb bis 1994. Am 30. Dezember vergangenen Jahres verstarb Rühl nach kurzer, schwerer Krankheit.

Platz 3: Markus Kauczinski (1.596 Tage)

1.557 Tagen war "Kauzce" in den Jahren 2012 bis 2016 die Nummer Eins auf der KSC-Trainerbank. Allerdings war Kauczinski noch dreimal interimsweise Chefcoach, sodass er insgesamt auf 1.596 Tage kommt.

2014/15 erreichte Kauczinski den Relegationsplatz in der zweiten Bundesliga. Unvergessen: Der KSC trat gegen den "Fußballdino" HSV an - gewann das Hinspiel, verlor im Rückspiel vor heimischer Kulisse unglücklich. In der darauffolgenden Saison beendete Kauczinski seine Trainerkarriere beim KSC und wechselte zu Ingolstadt.

Platz 2: Edmund Becker (1.679 Tage)

Die zweitlängste Amtszeit hat Edmund Becker (1.679 Tage) in der Trainerhistorie des KSC inne. Genau 23 Tage länger als Markus Kauczinski.

Zunächst trainierte er den KSC-Nachwuchs, 2005 übernahm er die Profimannschaft und führte sie 2007 zum Aufstieg. Ede Becker leitet seit 2010 das Nachwuchsleitungszentrum des KSC.

Platz 1: Winnie Schäfer (4.285 Tage)

Unerreicht dürfte auf Ewigkeiten Winfried "Winnie" Schäfer sein. Der heute 69-Jährige stand zwischen Juli 1986 und März 1998 in der Verantwortung - 4.285 Tage.

Zwölf Jahre trainierte er die KSC-Mannschaft - nach dem Aufstieg 1987 elf Jahre in der ersten Bundesliga. Er gilt bis heute als erfolgreichster KSC-Trainer.

Bis heute unvergessen - das "Wunder vom Wildpark": Das Europappokal-Spiel gegen Valencia, das der KSC im heimischen Wildpark mit 7:0 gewann. Trainer Schäfer durfte das Spiel übrigens nicht vom Spielfeldrand beobachten - er hatte eine Sperre der UEFA. Stattdessen stand dort sein damaliger Assistent Edmund Becker.