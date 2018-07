Das erhoffte Testspiel des Karlsruher SC gegen den von Ex-Coach Winfried Schäfer trainierten iranischen Erstligisten Esteghlal Teheran findet nicht statt. Das bestätigte nun KSC-Sportchef Oliver Kreuzer.

"Da gab es bis zum Schluss ein Hin und Her, Visaprobleme und andere Hindernisse, die während so einiger Telefonate auftauchten", so der KSC-Sportdirektor gegenüber den "Badischen Neuesten Nachrichten". Der Fußball-Drittligist hätte gerne an diesem Samstag im Wildpark gegen Schäfers Verein gespielt und dafür auch den bereits vereinbarten Test gegen den FC Ingolstadt abgesagt. Daraus wird nun aber nichts.

Darüber hinaus bestätigte Kreuzer dem Blatt, dass der Vertrag mit dem früheren Cheftrainer Marc-Patrick Meister aufgelöst wurde. Meister, der den KSC von April bis August 2017 betreut hatte, besaß ursprünglich noch einen Kontrakt bis zum Sommer 2019.