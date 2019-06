Das Los hat entschieden: Der Karlsruher SC wird in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Hannover 96 treffen. Kann sich der KSC dann für das verlorene Spiel im Vorjahr revanchieren? Dort maßen die Blau-Weißen in der ersten Runde nämlich ebenfalls mit den Gästen aus Hannover - und verloren 0:6.

Noch befindet sich der KSC in der Sommerpause, doch die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen schon. Dazu gehört auch die Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals. Am Samstag, 15. Juni, fiel live in der ARD die Entscheidung: Die Karlsruher müssen gegen Hannover 96 ran - erneut. Denn damit wiederholt sich die Konstellation aus dem vergangenen Jahr, als der KSC in der ersten Runde ebenfalls auf die Mannschaft aus Niedersachsen traf - und sich mit 0:6 geschlagen geben musste.

Nun hat das Team aus Karlsruhe die Chance, sich für die Niederlage aus 2018 zu revanchieren: Am Montag, 12. August, um 18.30 Uhr ist der Anpfiff im heimischen Wildpark. Die Details über die Begegnung gab der Verein heute auf Twitter bekannt.