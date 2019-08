Schon während des Spiels am Sonntag im Karlsruher Wildpark wurden, immer wenn HSV-Spieler Bakery Jatta am Ball war, Pfiffe der Karlsruhe-Fans laut. Den Fans Rassismus zu unterstellen, das weisen die Supporters Karlsruhe, der Fan-Dachverband aller KSC-Fans, nun zurück.

Um über ihre Bemühungen zu informieren, haben die Supporters, gemeinsam mit der Initiative Blau-Weiß statt Braun, eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie sich von den Rassismusvorwürfen distanzieren:

"Als Fan-Dachverband aller KSC-Fans wollen wir diesem Vorwurf scharf entgegentreten und entschieden zurückweisen. Wer pauschal, anhand des Spiels gegen den HSV, der Karlsruher Fankurve Rassismus unterstellt, hat sich nicht im Ansatz die Mühe gemacht, sich mit der Fan-Kultur in Karlsruhe auseinanderzusetzen", schreiben die beiden Gruppen in ihrer Pressemeldung.

"Die Karlsruher Fanszene setzt sich sehr stark für Menschlichkeit und Miteinander und gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus ein! Im Vergleich zu anderen Stadien waren bereits früh die erniedrigenden und im Stadionalltag damals üblichen "Affenrufe" und ähnliches aus der Karlsruher Kurve verbannt", so die Supporters und die Initiative.

"Es fand seitdem und bis heute immer eine kritische Auseinandersetzung mit Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung statt. In vielen Aktionen haben sich die Karlsruher Fußballfans klar positioniert. Wir sind Teil des Netzwerks 'Karlsruhe gegen Rechts' und unterstützen '!NieWieder', die Initiative zum Erinnerungstag im Deutschen Fußball.

Rückblickend, heute kritisch angemerkt, vielleicht oft zu leise und zu sehr im Hintergrund agierend, um öffentlich ähnlich stark wahrgenommen zu werden, wie dies nun der Fall ist. [...]

Spenden und Spielbesuche

Vor allem bei den Spendenaktionen für Flüchtlinge wurden nicht nur Spenden von einem überwältigten Großteil der gesamten KSC-Familie gesammelt, sondern auch Jugendliche zu Spielen unseres KSC eingeladen, um unsere Leidenschaft für den Fußball zu teilen und mit ihnen auch in den Dialog einzutreten und Freizeit gemeinsam zu verbringen.

So war und ist man sich in der Karlsruher Kurve einig, nur mit Akzeptanz, Beteiligung und Einbindung in unseren Alltag ist der Weg für eine Integration von Menschen möglich. Und hierfür bietet sich der Fußball an! Denn dieser verbindet, über Nationen und Grenzen hinweg. Auf dem Platz und auf den Rängen werden Menschen jeglicher Herkunft, jeglichen Glaubens eine verschworene Gemeinschaft, ein Team, eine Mannschaft die zusammenhält und die ein gemeinsames Ziel erreichen will", schreiben Supporters und die Initiative Blau-Weiß statt Braun weiter.

Bereits im Vorfeld, so geht es aus der Pressemeldung hervor, hatten die Supporters ihre Fans auf die Brisanz im Fall Jatta hingewiesen. "Ein emotionales Spiel erwartet uns", war in der Blockschrift, dem Mitteilungsblatt der Supporters, zu lesen. Und weiter: "Eine mögliche Niederlage somit an einem einzigen Spieler, dessen Herkunft augenscheinlich unklar ist, festzumachen ist keinem Fußballverein - auch nicht unserem KSC – würdig! Fußball verbindet, über Grenzen und Nationalitäten hinweg und vor allem sollte er auf dem Fußballplatz und nicht vor dem - sowieso fragwürdigen - Sportgericht entschieden werden!"

Hass hat keinen Platz im Block

Doch im Laufe des Spiel zog sich Bakery Jatta den Unmut der Karlsruher auf sich und Pfiffe waren zu hören, lautstark. "Wer begreift, dass Pfiffe in allen Stadien weltweit üblich und akzeptiert sind, dem wird schnell klar, dass hierbei Hautfarbe, Herkunft oder Religion kein wesentlicher Grund dafür ist, weshalb ein ganzes Stadion in ein Pfeifkonzert übergeht!"

Doch die Supporters und die Blau-Weiß statt Braun-Initiative wissen auch, dass es "vermessen wäre zu behaupten, unter den 15.000 Zuschauern wären nicht auch solche, die eine andere Auffassung in sich tragen, als die Werte, für die wie einstehen und Fußball zu dem machen, was er ist: Ein verbindender Sport über alle Grenzen, Herkünfte und Religionen hinweg! [...]

Den wenigen, die in das Pfeifkonzert eingestimmt haben um ihre persönliche Unzufriedenheit aufgrund der Tatsache das es sich bei Bakery Jatta um einen ehemaligen Flüchtling und Menschen mit anderer Hautfarbe handelt, sei mehr als deutlich gesagt, dass ihr Hass und ihre eingeschränkte Sicht- und Denkweise keinen Platz in unseren Kurven haben und wir jeden Fan auffordern, sich diesem Gedankengut im Block entgegen zu stellen!"

Was muss nun passieren?

"Wir fordern den Fußballverband auf, die Causa Jatta für beendet zu erklären! Der Verband hat gegenüber seinen Vereinen und Spielern eine gewisse Fürsorgepflicht, der es nun nachzukommen gilt. Wir sind uns einig, dass aber am Ende die Entscheidung nur für den Spieler fallen kann! Muss man doch klar anerkennen, dass es sich bei Bakery Jatta um einen Fußballspieler handelt, der – egal wie alt er nun wirklich ist, oder woher er auch immer kommen mag – seinen Job erledigt und dies so, dass er auch für den Karlsruher SC eine Bereicherung als Spieler wäre.

Wir fordern außerdem den Karlsruher SC dazu auf, die auf dem Platz eingefahrene sportliche Niederlage anzuerkennen und keinen Protest gegen die Spielwertung einzulegen. Wir würden es vielmehr begrüßen, wenn unser Verein als Beispiel vorangehen und dadurch vielleicht einen Beitrag dazu leistet, die Sache im Interesse und im Sinn des Fußballs zu beenden.

Entschuldigung bei Jatta

Für uns ist es weiterhin ein Ansporn, uns für die Menschlichkeit, den Gemeinschaftssinn und gegen Diskriminierung auch im Fußballstadion und dessen Umfeld einzusetzen. Wir laden jeden Fußballfan dazu ein, sich gemeinsam mit uns, kritisch mit diesem gesellschaftlich wichtigen Thema auseinanderzusetzen.

Und sollte Bakery Jatta sich durch die Pfiffe im Wildparkstadion persönlich angegriffen, ausgegrenzt oder diskriminiert fühlen, so möchten wir uns im Namen aller fairen Fußballfans aus Karlsruhe entschuldigen. Es war ein sportlich anspruchsvolles, brisantes und hochemotionales Spiel, bei dem am Ende aber keinerlei rassistisches Gedankengut ausschlaggebend für irgendwelche Zuschauerreaktionen war.

Fußball verbindet - über Grenzen hinweg! Davon sind wir tief überzeugt!"

Die Diskussion unter diesem Artikel ist mittlerweile geschlossen. Sie können unter dem Artikel zur Bestätigung des Einspruchs weiter diskutieren.

