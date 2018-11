13.11.2018 12:04 Karlsruhe/Frankfurt Spieltage 19 bis 23 terminiert: KSC mit Jahresabschluss gegen Braunschweig am 22. Dezember

Jetzt haben die Fußballfans endlich Gewissheit. Am Dienstag terminierte der Deutsche Fußball-Bund die Spieltage 19 bis 23 in der 3. Liga. Auf der Karlsruher SC wartet hierbei unter anderem ein Heimspiel am 22. Dezember gegen Braunschweig.