Lang ist es nicht mehr bis zum ersten Anpfiff der neuen Saison. Höchste Zeit also, dass der DFB den (Rahmen-) Spielplan für die 3. Liga veröffentlicht. Am Donnerstagnachmittag war es soweit. Auf den Karlsruher SC wartet dabei zum Auftakt gleich ein ziemlich harter Brocken mit Absteiger Eintracht Braunschweig.

Eine Woche nach dem ersten Pflichtspiel geht es für die Badener dann erstmals im heimischen Wildparkstadion gegen den FSV Zwickau. Das ist zugleich der Auftakt einer Englischen Woche, unter der Woche (7./8. August) wird bei Fortuna Köln gegen den Ball getreten.

Noch fehlt die genaue Terminierung, diese erfolgt für die ersten Spieltage in den kommenden Tagen.

Der KSC-Spielplan:

1. Spieltag, 27. - 30. Juli: Eintracht Braunschweig – KSC

2. Spieltag, 3. - 5.August: KSC – FSV Zwickau

3. Spieltag, 7./8.August: SC Fortuna Köln – KSC

4. Spieltag, 10. - 13.August: KSC - Carl Zeiss Jena

DFB-Pokal, 19.August, 15.30 Uhr: KSC – Hannover 96

5. Spieltag, 24. - 27. August: 1. FC Kaiserslautern - KSC

6. Spieltag, 31. August – 3.September: KSC - Sportfreunde Lotte

7. Spieltag, 14. - 17. September: VfL Osnabrück - KSC

8. Spieltag, 21. - 23. September: KSC - KFC Uerdingen

9. Spieltag, 25./26. September: VfR Aalen - KSC

10. Spieltag, 28. September – 1. Oktober: KSC - Energie Cottbus

11. Spieltag, 5. - 8.Oktober: Hansa Rostock - KSC

12. Spieltag, 19. - 22. Oktober: KSC - SV Wehen Wiesbaden

13. Spieltag, 26. - 29. Oktober: SpVgg Unterhaching - KSC

14. Spieltag, 2. - 5. November: KSC - Würzburger Kickers

15. Spieltag, 9. - 12. November: SV Meppen - KSC

16. Spieltag, 23. - 26. November: KSC - TSV 1860 München

17. Spieltag, 30. November – 3. Dezember: Großaspach - KSC

18. Spieltag, 7. - 10. Dezember: KSC - Preußen Münster

19. Spieltag, 14. - 17. Dezember: Hallescher FC - KSC

20. Spieltag, 21. - 23. Dezember: KSC - Eintracht Braunschweig

Winterpause

21. Spieltag, 25. - 28. Januar: FSV Zwickau - KSC

22. Spieltag, 1. - 4. Februar: KSC - Fortuna Köln

23. Spieltag, 8. - 11. Februar: Carl Zeiss Jena- KSC

24. Spieltag, 15. - 18. Februar: KSC - 1. FC Kaiserslautern

25. Spieltag, 22. - 25. Februar: Sportfreunde Lotte - KSC

26. Spieltag, 1. - 4. März: KSC - VfL Osnabrück

27. Spieltag, 8. - 10. März: KFC Uerdingen - KSC

28. Spieltag, 12./13. März: KSC - VfR Aalen

29. Spieltag, 15. - 18. März: Energie Cottbus - KSC

30. Spieltag, 22. - 25. März: KSC - Hansa Rostock

31. Spieltag, 29. März - 1. April: SV Wehen Wiesbaden - KSC

32. Spieltag, 5. - 8. April: KSC - SpVgg Unterhaching

33. Spieltag, 12. - 15. April: Würzburger Kickers - KSC

34. Spieltag, 20. - 22. April: KSC - SV Meppen

35. Spieltag, 26. - 29. April: TSV 1860 München - KSC

36. Spieltag, 3. - 6. Mai: KSC - Großaspach

37. Spieltag, 11. Mai, 13.30 Uhr: Preußen Münster - KSC

38. Spieltag, 18. Mai, 13.30 Uhr: KSC - Hallescher FC

Änderung der Anstoßzeiten

Die Fußballfans müssen sich in dieser Saison auf neue Anstoßzeiten einstellen. Das Auftaktspiel wird wie an jedem Wochenende am Freitag (ab 19 Uhr) ausgetragen. Es folgen sechs Begegnungen am Samstag (ab 14 Uhr), zwei Partien am Sonntag mit den Anstoßzeiten 13 und 14 Uhr sowie ein Spiel am Montag (ab 19 Uhr).

Wie schon in der letzten Spielzeit werden alle 380 Partien wieder bei Telekom Sport zu sehen sein. Am Samstag werden 86 Partien live von der ARD und ihren dritten Programmen im Free-TV gezeigt. Die Vereine bekommen in dieser Saison übrigens etwas höhere TV-Einnahmen – nämlich 1,28 Millionen (Vorsaison: 937.000 Euro).