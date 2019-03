vor 2 Stunden Mannheim Schlägerei vor Spiel des KSC gegen Gartenstadt: Rund 90 Fußballfans gehen in Mannheim aufeinander los

Rund 90 Fußballfans haben sich in Mannheim vor einem Halbfinalspiel im Badischen Pokal eine Schlägerei geliefert. Zahlreiche Anhänger des Karlsruher SC und des nicht am Spiel beteiligten SV Waldhof Mannheim seien am Mittwochnachmittag in der Innenstadt aufeinander losgegangen, teilte die Polizei mit.