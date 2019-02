09.02.2019 05:00 Karlsruhe Runder Geburtstag: KSC-Legende Michael Harforth wird 60

Sein Name steht für zahlreiche schöne Erinnerungen, am heutigen Samstag feiert er runden Ehrentag: Michael Harforth feiert am 9. Februar seinen 60. Geburtstag.