Fans des Karlsruher SC, die im Rückspiel der Relegation gegen den FC Erzgebirge Aue vor Ort mitfiebern wollten und bisher noch kein Ticket haben, werden jetzt enttäuscht: Das Gästekontingent für das Spiel ist ausverkauft.

Es war spannend bis zuletzt! Erst am letzten Spieltag am Sonntagnachmittag entschied sich, wer der Gegner des Karlsruher SC in den beiden Relegationsspielen wird: Der FC Erzgebirge Aue.

Wer die Relegation im Rückspiel allerdings live erleben und sich noch heute Tickets besorgen wollte, wird jetzt enttäuscht: "Bereits eine halbe Stunde nach Öffnung der Kassen im Fanshop waren alle verfügbaren Tickets für das Relegations-Rückspiel gegen Erzgebirge Aue über die Theke gegangen", teilt der KSC auf seiner Internetseite mit.

Wenige Karten für Hinspiel verfügbar

Für das Hinspiel im Wildpark gebe es noch wenige Restkarten im frei gewordenen Pufferblock E3, so der KSC weiter. Aber auch hier sollte man sich beeilen: Vergangene Woche dauerte es ebenfalls nicht lange, bis die bis dato verfügbaren Tickets vergriffen waren.

Alles Wichtige zur Relegation:



In den Relegationsspielen geht es für den KSC um den direkten Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Die Relegation wird mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Gewinnt der Karlsruher SC in Summe beide Duelle, dann steigt er auf. Bei Torgleichheit greift die Auswärtstorregel: Auswärtstore zählen mehr. Sollte auch nach dieser Gleichstand herrschen, kommt es nach dem Rückspiel zu einer 2x15 Minuten Verlängerung und gegebenenfalls zum Elfmeterschießen.



Die Spiele finden am Freitag, 18. Mai, und am Dienstag, 22. Mai, statt. Anstoß ist jeweils um 18.15 Uhr. Wer gegen den KSC antritt, entscheidet sich erst am 34. Spieltag der 2. Liga (am Sonntag, 13. Mai, gegen 17.30 Uhr). Mögliche Gegner sind Fürth, Braunschweig, Darmstadt, Dresden, Aue und Heidenheim. Im TV sind die beiden Spiele im Pay-TV (via Eurosport Player oder Eurosport 2 HD Xtra) und im ZDF zu sehen.