Punkte gegen den Abstieg: KSC startet mit Gastspiel in Dresden ins neue Jahr - Sonderzug für Fans

Am kommenden Mittwoch, 29. Januar, 20.30 Uhr, startet der Karlsruher SC in die restliche Rückrunde der Zweiten Fußball-Bundesliga. Für die Schwartz-Elf geht es zu Dynamo Dresden, gegen die der KSC das Hinspiel 4:2 für sich entscheiden konnte. Die Supporters organisieren einen Sonderzug in die sächsische Metropole.