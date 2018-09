Auf dem Platz läuft es für den Karlsruher nicht rund, und am Spielfeldrand auch nicht. Immer wieder stand in den letzten Tagen das Präsidium und der Verwaltungsrat in der Kritik, sie seien nicht transparent genug, die Schulden würden den Verein auffressen und man hätte sich schlichtweg verkalkuliert, so dass sogar der Stadionneubau in Gefahr sein könnte. Peter Putzing weiß mehr.

Die Ansichten, über den Ist-Zustand und die Zukunftsfähigkeit des KSC gehen auseinander. Die "Badische Neusten Nachrichten" schreiben über die Finanzsituation des Traditionsvereins: "Der Karlsruher SC ringt unter erschwerten Bedingungen in der Dritten Liga um sein wirtschaftliches Überleben im Profifußball." Heftig. Denn das, formuliert vom wirtschaftlich verbandelten und immer gut informierten "Medienbegleiter", impliziert durchaus, dass im Wildpark gar die Lichter im Profifußball ausgehen können.

KSC-Präsident Ingo Wellenreuther sieht das ganz und gar nicht so: "Es gibt keine dramatischen Finanzprobleme!" Detailliert will Wellenreuther auf Finanzfragen mit dem Vorstand am 22. Oktober auf der Mitgliederversammlung antworten.

Fehlende Einnahmen durch fehlende TV-Gelder

Aber: Fakten belegen eine furchterregende Finanzlage. Auf der Einnahmeseite fehlen durch den sportlichen Absturz Millionen. So gibt es in der Dritten Liga rund 800.000 Euro aus dem TV-Topf, in der Zweiten Liga wären es fast zehn Millionen. Dies ist ein Grund für die prekäre Situation.

Aber Gründe, dass die KSC-Kasse leer ist, obwohl seit 2013 über 16 Millionen an Transfereinnahmen für verkaufte KSC-Talente eingenommen wurden, gibt es viele. Da sind zum Beispiel Abfindungen, die in den vergangenen Jahren bezahlt wurden, diese belasten die ohnehin klamme KSC-Kasse enorm. Man denke an die Trainer, die allesamt frühzeitig gehen mussten: Markus Schupp, Jörn Andersen, Uwe Rapolder, Rainer Scharinger, Tomas Oral, Mirko Slomka, Marc-Patrick Meister…

Auch die Trennung von Sportdirektoren (Arnold Trentl, Jens Todt) war nicht kostenneutral, sondern teuer. Ganz zu schweigen von Auflösungsverträgen mit Spielern, die die Erwartungen nicht erfüllten: Andreas Hofman, Kai Bülow, Nathaniel Amamoo, Oguzhan Aydogan, Severin Buchta… Auf der teuren Abschiebeliste stehen noch Dominik Stroh-Engel und Alexander Siebeck.

Erst vor wenigen Tagen die Trennung vom in der Branche hoch geschätzten Medienchef Jörg Bock. Nach 15 Jahren, die Kosten dafür sollen im sechsstelligen Bereich liegen. All das addiert - da kommen schnell Millionen zusammen.

Einsparung durch Abmeldung

Dennoch: Der aktuelle Etat ist wieder hoch. Der KSC liegt in Liga drei mit 4,7 Millionen Euro ganz vorne. Man wollte zwar kürzen, aber so schnell geht das nicht. Der Etat ist so hoch, weil es bei den Blau-Weißen nach dem Abstieg bei Neuzugängen keine kurzfristig laufenden, leistungsbezogenen Verträge gab - sondern man hat älteren Akteuren wie Bülow, Stroh-Engel, Hofman & Co. Mehrjahresverträge gegeben. Daher konnte der Etat aktuell gar nicht wesentlich verringert werden. Um doch etwas einzusparen wurde - entgegen etlicher Ratschläge - die U 23 abgemeldet.…

Bisher stopfte Vize-Präsident Günter Pilarsky mit bewundernswerter Geduld immer wieder auftauchende "Millionenlöcher". Der 80-Jährige scheint nach BNN-Informationen nicht mehr gewillt, immer und immer wieder die Fehler anderen auszugleichen. Das könnte schon für das laufende Geschäftsjahr zutreffen. Da rechnet man mit einer Unterdeckung von über zwei Millionen Euro.

Pilarsky - der Retter in der Not?

"Günter Pilarsky steht zu uns und hilft!", wehrt sich Wellenreuther gegen die Gerüchte über ein mögliches Ende der Finanz-Kooperation. "Das ist an den Haaren herbeigezogen!" Und wenn nicht? Dann wird jedem um den KSC Angst und Bange… Durch Pilarskys Finanzeinsatz betrug der tatsächliche Fehlbetrag des vergangenen Geschäftsjahrs nicht wie geplant 1,8 Millionen Euro, sondern hält sich mit angeblich knapp 85.000 Euro in Grenzen.

Hohe Schulden werden erst in "guten Zeiten" beglichen

Aber: Das große finanzielle Engagement von Pilarsky und anderen Kreditgebern basiert meist auf "Besserungsscheinen". Soll heißen: Geht es dem KSC wirtschaftlich besser, sind diese Schulden zu begleichen. Diese Verbindlichkeiten sollen sich inzwischen auf rund 13 Millionen Euro belaufen, so vermeldeten die "Badischen Neuesten Nachrichten".

Doch Präsident Ingo Wellenreuther sieht das anders. Für ihn sind Besserungsscheine aus vielerlei Gründen "keine Verbindlichkeiten". Daher würden die Verbindlichkeiten des KSC "weniger als fünf Millionen Euro und zirka eine Million Rückstellungen" betragen. Wer etwas anderes behaupte, sei nicht richtig informiert, nicht ausreichend sachkundig oder wolle dem Verein schaden.

Zu den erwähnten 13 Millionen kommen weitere 7,5 Millionen Euro. Mit denen steht der KSC bei der "Kinowelt" in der Kreide. Doch auch das seien, so der KSC-Präsident, keine Verbindlichkeiten, erklärte er gegenüber den BNN.

Abschreibung oder cleverer Invest von Pilarsky?

Mitte 2019 könnte der KSC sich vom teuren Kontrakt mit der Kinowelt freikaufen, dieses "Rest-Darlehen" über 7,5 Millionen Euro ablösen. Doch woher diese Summe nehmen? Ob die Banken die Börse öffnen? Schwer vorstellbar. Ob sich Mäzen Pilarsky nochmals durchringt, in solch einer Größenordnung zu helfen?

Allerdings: Finanzexperten sagen, es könnte ein Engagement "mit einer interessanten Rendite" sein. "Rechnet man mit fünf Prozent Zins, sogar dann ist das günstiger als an die Kinowelt zu bezahlen", erklärt ein Fachmann. Ligaabhängig sind die Abgaben - von den Fernsehgeldern und anderen Einnahmen - unterschiedlich. In Liga drei sollen das rund 200.000 Euro jährlich sein, in der 2. Liga steigt diese zu bezahlende Summe auf etwas mehr als eine Million Euro. Bei Nichtablösung läuft das alles so lange weiter, bis der Restbetrag von 7.5 Millionen Euro getilgt ist.

Stadionneubau in Gefahr?

Bei all diesen Ungereimtheiten, bei all den unterschiedlichen Definitionen was denn nun "Verbindlichkeiten" sind, ist die Haltung des Verwaltungsrats nur schwer nachvollziehbar. Statt für die von vielen Fangruppen eingeforderte Transparenz zu sorgen und für Klärung beizutragen, mauert dieses Kontrollgremium, will sich bisher öffentlich nicht äußern.

Aufgrund all dieser Finanzprobleme schwebt jetzt das Damoklesschwert mit der Aufschrift: "Stadionneubau gefährdet!" über den Vereinsbossen. Sollte der Neubau tatsächlich in Gefahr geraten, wäre das für die aktuellen Entscheidungsträger ein enormer Rückschlag.

Oberbürgermeister Frank Mentrup will nun einige Fragen stellen: Wie sieht der Verein aktuell seine gemachten Planungen, dass er von zehn Jahren zwei Jahre in der Bundesliga, sieben in der Zweiten und nur eines in der Dritten Liga spielen muss? Interessieren würde Mentrup, mit welcher Strategie der Karlsruher SC wieder höherklassig werden will. Das wolle und müsse er wohl dem Gemeinderat bekannt geben.

Das hört sich nach Zweifeln an. Ob der 130 Millionen Euro-Bau im Wildpark wegen dieser prekären Finanzsituation wackelt? Die Vergabeentscheidung des Gemeinderats über den Umbau des Wildparkstadion ist für den 23. Oktober vorgesehen. Ein spannendes Datum für die KSC-Bosse. Und all die vielen Fans…

Mehr zum Thema:

Mittlerweile liegt eine offizielle Stellungnahme des Präsidiums zur aktuellen wirtschaftlichen Lage des Karlsruher SC vor: "Die Gerüchte sind schlichtweg falsch": KSC-Verantwortliche beziehen Stellung zur aktuellen Situation