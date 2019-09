vor 1 Stunde Karlsruhe Oberbürgermeister Mentrup vor Urteil im Stadionstreit: "Ich rechne nicht mit einem Baustopp"

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup erwartet selbst vom Urteil des Landgerichts am Freitag (15.00 Uhr) wenig Neues im Streit mit dem Karlsruher SC um den Neubau des Wildparkstadions. "Meine Befürchtung ist, dass wir auch am Freitag keine Klärung in dieser Sache hinkriegen", sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Seine Hoffnung in das Urteil des Gerichts sei jedoch, "dass es am Ende die Bauherrin ist, die entscheidet", wie das Stadion im Detail erstellt werde. Bauherrin ist die Stadt.