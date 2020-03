Änis Ben-Hatira vom Zweitligisten Karlsruher SC ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für zwei Spiele gesperrt worden. Grund dafür sei unsportliches Verhalten. Trainer Christian Eichner muss nun vorerst ohne den Offensivspieler auskommen.

Mit dem rechtskräftigen Urteil vom Montag wurde ein unsportliches Verhalten des Offensivspielers im Gastspiel des Tabellenvorletzten beim 1. FC Heidenheim am 8. März geahndet, für das Ben-Hatira in der Nachspielzeit die rote Karte gesehen hatte.

Ben-Hatira wurde Ende Januar - in der Transferperiode - bis Saisonende beim KSC verpflichtet. Der 31-Jährige kann auf bislang 101 Spiele in der ersten Bundesliga und rund 50 Parteien in der zweiten Bundesliga zurückblicken.